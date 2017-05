Australia: campaña en Twitter reunió a una niña con su conejo de peluche perdido en el metro

Gracias a la ayuda de mucha gente por Twitter, una campaña logró reunir a una niña con su conejo de peluche extraviado en el servicio de trenes urbanos de la ciudad de Sydney en Australia.

El viernes, un usuario de la red social escribió “Triste. Una niña dejó caer un conejo en el carro cuando se cerraron las puertas en Wynyard”, con el hashtag #sadbunny (conejo triste).

I'm sad. A child dropped bunny from pram getting off at Wynyard as doors closed. @T1SydneyTrains please help to reunite! #sadbunnypic.twitter.com/ZEnswqEEHH — Andrew Parker (@ajamesparker) 19 de mayo de 2017

La administración de los trenes urbanos de la ciudad, también por medio de la cuenta de Twitter, informó que el conejo se encontraba seguro y a la espera de que sus dueños fueran a reclamarlo.

BUNNY UPDATE: Bunny is now safely with our fantastic staff. We're still waiting for the owner to come forward to be reunited. #SadBunnypic.twitter.com/K7hfeNnqon — Trains Info (@TrainsInfo) 19 de mayo de 2017

Entonces, se inició una campaña por medio de la red social destinada a ubicar a la dueña de #sadbunny, la que apareció (su padre) horas después, también por Twitter.

@ajamesparker@T1SydneyTrains Hi mate! My daughter is the owner of the bunny. She just dropped it when we got off the train in Wynyard station(She was in the stroller). — TerenceZhong (@terencezsw) 19 de mayo de 2017

Entonces, el rencuentro se hizo realidad y fue informado por la administración de los trenes urbanos. "El conejo triste es ahora un conejo feliz", escribió la compañía en su cuenta.