Confirmaron víctimas fatales tras las explosiones en el concierto de Ariana Grande en Manchester

Equipos de emergencia del Reino Unido llegaron hasta el Manchester Arena luego que se reportaran al menos dos explosiones en el show de la cantante estadounidense Ariana Grande, las que habrían dejado un número indeterminado de fallecidos.

Por el momento no hay explicaciones sobre las explosiones, pero se decidió evacuar el recinto que estaba repleto de niñas viendo a la artista.

La policía de la ciudad inglesa, en tanto, reportó que se trató de un "incidente serio". Más tarde, las autoridades confirmaron que había víctimas fatales y heridos en el lugar, sin entregar mayores detalles.

Por la situación de la artista, un representante señaló que ella "se encontraba bien" y en resguardo tras el incidente.

En desarrollo...

