Trump se declaró "más decidido que nunca" a buscar la paz tras ver al Papa

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está "más decidido que nunca" a trabajar por la paz en el mundo, tras su encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco.

"Honor de por vida haber conocido a Su Santidad el Papa Francisco. Dejo el Vaticano más decidido que nunca a buscar la PAZ en nuestro mundo", expresó Trump a través de su cuenta de Twitter.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI