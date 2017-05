Detienen al padre y al hermano del sospechoso del ataque en Manchester

Em Libia fueron detenidos el hermano y el padre del presunto autor del atentado de Manchester, completando cinco arrestos por el ataque que cobró la vida de 22 personas.

Hay que recordar que Salman Abedi (22), se hizo explotar en medio del concierto de Ariana Grande. Era hijo de libios refugiados y había nacido en Inglaterra-

Su hermano Hachem Abedi, de 20 años, fue arrestado en Trípoli.

El atacante habría estado en Libia cinco días antes del suicidio y su familia habría estado en conocimiento de sus intenciones.

"Está claro que estamos investigando una célula", dijo el comandante de la policía de Mánchester, Ian Hopkins en una rueda de prensa. Hasta hoy, ya hay cinco detenidos por el caso.

Un exagente de seguridad libio aseguró que el padre del presunto atacante de Manchester habría sido miembro de un grupo respaldado por Al Qaeda en Libia en los años 90.

Ramadan Abedi dijo a The Associated Press por teléfono desde Trípoli: "No creemos en la matanza de inocentes. Nosotros no somos así".

También dijo a la agencia que su otro hijo, Ismail, fue arrestado en Inglaterra el martes por la mañana.

Añadió que Salman pensaba ir de Arabia Saudí a Libia para pasar el mes santo del Ramadán con familiares.

Abedi huyó de Trípoli en 1993 cuando las fuerzas de seguridad de Moamar Gadafi trataron de arrestarlo, y pidió asilo en Gran Bretaña.

Ahora se desempeñaba como gerente administrativo de la Seguridad Central en Trípoli.