Ex jefe de Gobierno griego fue herido tras la explosión de una carta bomba en su vehículo

El ex jefe del Gobierno griego Lukas Papadimos resultó herido hoy tras una explosión en su vehículo en el centro de Atenas mediante una carta bomba. El portavoz del Gobierno griego, Dimitris Tzanakópulos, confirmó que la vida del ex primer ministro heleno no corre peligro.

"He sido informado sobre el estado de salud de Papadimos y de sus dos guardias. El estado de todos es estable y se les realizan los exámenes médicos necesarios. Deseamos al señor Papadimos que se restablezca lo antes posible", declaró Tzanakópulos a la salida del hospital.

Papadimos y sus dos acompañantes fueron trasladados al hospital de Evangelismós, no lejos del lugar de la explosión, que se produjo a las 18.30 (15.30 GMT), al parecer tras abrir el ex primer ministro un paquete bomba.

La policía, que mantiene acordonada la zona, ni confirma ni descarta que haya sido un atentado, que sería el primero contra un primer o ex primer ministro desde 1920.

"Estamos en estado de shock. Espero que todo vaya bien al señor Papadimos. Condenamos el atentado", reaccionó el ministro de Política Digital, Nikos Papás

"Condeno con fuerza el atentado cobarde contra el ex primer ministro Lukás Papadimos", aseveró por su parte el líder de la oposición Kyriakos Mitsotakis.

Lukás Papadimos fue ex Gobernador del Banco de Grecia y ex vicepresidente del BCE, además de dirigir el Gobierno de amplio apoyo, que aprobó el segundo rescate al país, desde noviembre de 2011 hasta el mayo de 2012, tras la caída del Ejecutivo de Yorgos Papandréu.