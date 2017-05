Desgarrador: perrita llora al darse cuenta que sus dueños la abandonan

Una perra fue entregada a un refugio en California, Estados Unidos, y su reacción al darse cuenta que era abandonada por sus dueños es desgarradora.

Electra, de cuatro años, fue puesta en adopción en la Inland Valley Humane Society en Pomona y la imagen fue compartida por Lolys Menchaka, una mujer que ayuda a esa sociedad protectora a encontrar nuevos hogares para los animales. "El rostro de Electra representa la tristeza y la realidad en los refugios", tituló.

"A veces me gustaría entender a los dueños que entregan a sus animales, y no me gusta juzgarlos; pero cuando ves que los perros llegan al departamento receptor felices y orgullosos, no puedo entender", dijo.

El video se viralizó y conmovió a las redes sociales.

Pero la tristeza de Electra ya es cosa del pasado, puesto que según el refugio ya encontró un nuevo hogar.