Kate Del Castillo dijo que se volvería a reunir con el Chapo Guzmán

Kate del Castillo dice que sólo se reunió con "El Chapo" una vez. Y aunque ella y su familia han pagado el precio de ese encuentro, la actriz afirma que lo volvería a hacer.

"Hubiera sido una estupidez no aprovechar la oportunidad", dijo la estrella mexicana en una entrevista reciente en su casa en Los Ángeles, en el área de Bel Air. "Y lo entiendo, lo entiendo, era riesgoso, por supuesto. Pero lo haría otra vez".

En enero, Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa a quien la revista Forbes llamó una vez "el hombre más despiadado, peligroso y temido del planeta", fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales.

La actriz se dio a conocer en Latinoamérica a principios de los 90, cuando debutó en la telenovela de Televisa "Muchachitas", y alcanzó el estrellato en Estados Unidos en el 2011 con el éxito "La reina del sur", una de las primeras grandes producciones con una mujer al mando de un poderoso cartel de la droga como protagonista.

Según reportes, DVDs de la serie fueron encontraron en refugios de Guzmán, con quien Del Castillo se reunió en octubre del 2016.

"La razón principal (por la que estuve ahí) fue porque quería tener los derechos de (la historia de) su vida", explicó Del Castillo, quien habló en inglés. "Para mí era muy interesante saber cómo este niño que sale de la nada llega a ser número uno. ¿Solo? No lo creo. Así que es muy interesante, igual como lo hicieron Al Capone, Pablo Escobar, tú sabes, muchos otros personajes. Tuve la oportunidad. Él confió en mí. ¿Por qué? No tengo idea, pero lo hizo".

La actriz consiguió lo que quería, pero a un precio."Ay Dios mío. No puedo ir a casa", dice sentada en una elegante oficina en su residencia, en referencia a su país natal. (Del Castillo se hizo ciudadana estadounidense en el 2015).

Sus padres y muchos miembros de su familia y amigos viven en México, donde las autoridades habían dicho que buscaban interrogarla sobre el financiamiento de la planeada cinta biográfica de "El Chapo".

Por un breve tiempo, la carrera de la actriz también pareció estar en problemas. Hubo muchos rumores de un posible romance con "El Chapo".

"Seguían diciendo que yo tuve una relación con el tipo, lo que no es verdad", señaló Del Castillo.

Las ofertas de trabajo no llegaban y se temió que le iban a quitar su mejor oportunidad en años: la de interpretar a una primera dama de México que se da a la fuga tras ser acusada del asesinato del presidente en la nueva serie de Netflix "Ingobernable".

Al filmarse en México, iba a resultar difícil de producir mientras su estrella no pudiera poner un pie en el país sin ser arrestada.

Sin embargo, "Netflix estuvo ahí", dijo Del Castillo con una sonrisa. "Fue como si sabían que nada iba a ocurrir. Y no solo permanecieron conmigo y me dieron la mano; no quisieron cambiar de actriz, que era la salida fácil".

"Esto a ellos les costó mucho dinero. Quiero decir, el presupuesto de la serie se incrementó no sé cuántas veces y tuvieron que postergarlo muchos meses. Y luego tuvieron que filmar todas mis escenas en Estados Unidos, cuando se trata de la primera dama de México", continuó. "Siempre estaré muy agradecida con Netflix".

Entonces, de la nada, le cayó otro regalo profesional del cielo: Telemundo, ahora una gigante televisiva y poseedora de los derechos de "La Reina del Sur", le preguntó a Del Castillo si haría una segunda temporada, siete años después.