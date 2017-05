Suegra de Chris Cornell arremetió contra Eddie Vedder por faltar a su funeral: “No eres un hombre"

Hoy se realizó el funeral de Chris Cornell, donde familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo aún lamentan el suicidio del músico. Sin embargo, Eddie Vedder, muy cercano al ex vocalista de Soundgarden, no apareció en la ceremonia porque mañana comienza una gira por Europa como solista.

Para la suegra del fallecido, Toni Karayiannis, la ausencia del líder de Pearl Jam fue una enorme decepción y mediante su cuenta de Twitter disparó contra Vedder y lo trató en duros términos. "El mundo está llorando a un ángel, Chris Cornell. Excepto la persona a la que más ayudó. No es un humano, no es un hombre", fue la primera publicación de la madre de la esposa de Cornell que lo siguió con otros mensajes en la red social: "Oh sí, es obvio. Aquel que no hizo tributo para Chris, quien no dijo ninguna palabra después de su muerte, como si no lo hubiese conocido. Vergüenza para él".

The world is mourning an angel ! Chris Cornell! Except one person the person he helped the most! Not human not a man! — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 24 de mayo de 2017

Oh yes! Actually is obvious!Who did not pay tribute to Chris who didn't say a word on his death like never met him Only one ! Shame on him https://t.co/7tLngWn6GH — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 24 de mayo de 2017

Karayiannis agregó que "me voy a ir contra tuya cada vez que digas que ayudas a la gente. Le cantaste a su hija y ahora le das la espalda. Quiero que tus fanáticos lo sepan: No eres un hombre".

U will find me in your face any time u say u helping ppl!U sang 4his daughter which now u turn your back?I want his fans to know!U not a MAN — Toni Karayiannis (@ToniKaras) 24 de mayo de 2017

Chris Cornell se suicidó a los 52 años y fue encontrado en la habitación de un hotel donde se estaba quedando, causando conmoción en todo el mundo.