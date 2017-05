Tiburón blanco saltó sobre el bote de un pescador en Australia

Un tiburón blanco de 2,3 metros saltó sobre el bote de un pescador de 73 años en Australia dejándolo herido y sorprendido.

Sucedió en la costa este del país, cuando vio que algo se le iba encima. "La aleta pectoral del tiburón me golpeó en el antebrazo y me volteó, me tiró al suelo", contó Terry Selwood a la Australian Broadcasting Corporation este fin de semana.

La "visita" no sólo causó estragos por la violencia de su llegada, sino también después, pues seguía moviéndose bruscamente en un bote de 4,5 metros de eslora y 1,4 de manga.

El pescador tuvo que pedir que lo fueran a rescatar.