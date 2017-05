Trump dejó la escoba en Twitter al inventar la palabra "covfefe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó hoy a sus seguidores en Twitter a descubrir el "verdadero significado" de "covfefe", una palabra inexistente que incluyó en un tuit la pasada medianoche y que se ha vuelto viral.

"¿Quién puede descubrir el verdadero significado de 'covfefe'?? ¡Disfruten!", tuiteó Trump a primera hora.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!