Trump no bloqueará testimonio del exdirector del FBI en el Capitolio

El presidente Donald Trump no hará valer su privilegio ejecutivo para impedir que el ex director del FBI James Comey testifique en el Capitolio, dijo la Casa Blanca, lo que allana el camino para una audiencia pública sobre la relación entre el ex principal funcionario judicial de la nación y el comandante en jefe.

Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, señaló que el poder del presidente para usar el privilegio ejecutivo está "bien establecido"; pero agregó que Trump quería dar ocasión a "una indagatoria expedita y exhaustiva de los hechos" relacionados al despido de Comey y a las múltiples investigaciones respecto a los posibles vínculos de su campaña con Rusia.

Comey está agendado para testificar el jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Su comparecencia marcará sus primeros comentarios públicos desde que fue abruptamente despedido por el presidente el 9 de mayo.

Funcionarios de la Casa Blanca habían sopesado tratar de bloquear el testimonio de Comey bajo el argumento de que sus discusiones con el presidente pertenecían al ámbito de la seguridad nacional y que había una expectativa de privacidad. Sin embargo, los funcionarios llegaron a fin de cuentas a la conclusión de que eso sería peor que el riesgo de permitir al ex director del FBI testificar libremente.

Algunos jurisperitos señalaron que el mandatario probablemente socavó su capacidad de hacer valer el privilegio ejecutivo al discutir públicamente sus tratos con Comey en tuits y entrevistas.

Legisladores de ambos partidos han instado a Trump a permitir que Comey testifique públicamente. El domingo, el senador republicano Roy Blunt, miembro de la comisión de inteligencia, dijo que "serviría más al presidente que salga toda esta información".

"Descubramos qué sucedió y llevemos esto a una terminación lo más pronto posible", dijo Blunt para el programa "Fox News Sunday". "No se consigue eso, pienso yo, invocando un privilegio ejecutivo sobre una conversación que se tuvo al parecer sin ninguna otra persona en el recinto".

Asociados de Comey han afirmado que Trump pidió al ex director del FBI cerrar una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y sus contactos rusos. La Casa Blanca ha negado que el presidente haya realizado esa solicitud.

Flynn fue despedido después de menos de un mes en el gobierno debido a revelaciones de que mintió al vicepresidente Mike Pence respecto a sus comunicaciones con el embajador de Rusia en Estados Unidos.

Es probable que los legisladores pregunten a Comey sobre la aseveración de Trump de que el ex director del FBI le dijo en tres ocasiones que no estaba bajo investigación como parte de la indagatoria federal sobre los posibles vínculos de su campaña con Rusia. El presidente tuiteó poco después que era mejor para Comey que no existieran "cintas" de sus conversaciones.

La Casa Blanca ha rechazado preguntas sobre si Trump estaba insinuando que había grabado sus discusiones con el entonces jefe del FBI.