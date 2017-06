Vladimir Putin: “Yo no tengo días malos porque no soy mujer”

18:16 En una entrevista al cineasta Oliver Stone, el presidente ruso también afirmó que no se ducharía junto a un homosexual.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entregó particulares declaraciones sobre la participación de la mujer en política y la discriminación hacia los homosexuales.

En una entrevista al cineasta estadounidense Oliver Stone, quien está haciendo un documental sobre su figura, el líder ruso entregó las razones de por qué tiene pocos problemas para gobernar, pese a las constantes presiones internacionales en su contra.

“Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dijo, haciendo cierta alusión al período menstrual.

En otras declaraciones, que fueron adelantadas por Bloomberg , Putin negó que Rusia discrimine a los homosexuales, aunque entregó una particular respuesta sobre una hipotética situación que lo enfrentaría con un gay en la ducha en un submarino.

"Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo", contestó.

Putin se ha visto en la polémica luego de la aprobación de una ley que suavizó los castigos por violencia de género, en un país donde hay femicidios casa 40 minutos.