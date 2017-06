El impactante momento de la liberación de una esclava sexual en EE.UU

La policía de Carolina del Sur divulgó el video en que liberan a una mujer que estuvo como exclava sexual de un delincuente por dos meses.El impactante momento ocurrió en noviembre pasado, cuando encontraron encadenada al cuello y encerrada en un container a Kala Brown, quien fue secuestrada por Todd Kohlhep junto con su novio, Charlie Carver cuando los citó para ofrecerles un trabajo.Los policías estaban registrando la casa de Todd Kohlhep cuando escucharon sus gritos. Adentro del ocntainer tenía un colchón y libros. Cuando le preguntaron qué pasó con su novio, Brown respondió: "Todd Kohlhepp le disparó a Charlie Carver tres veces en el pecho, lo envolvió en una lona azul, lo puso en un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varias cuerpos enterrados afuera".Efectivamente, en su jardín se encontraron tres cuerpos, no obstante fue acusado de siete muertes (las primeras ocurrieron en 2003) y de violar a la mujer casi a diario.En 2015 también había secuestrado a una pareja, pero terminó matando a ambos.Fue condenado a siete cadenas perpetuas más 60 años sin posibilidad de acceder a beneficios.En febrero ella contó su experiencia en The Dr. Phil Show.