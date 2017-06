Incendio consume un edificio completo en Londres

Los bomberos combatían el miércoles un incendio intenso en una torre de apartamentos en Londres.

Un costado del edificio parecía estar en llamas. Cuarenta camiones contra incendios y 200 bomberos llegaron al edificio Grenfell Tower, ubicado en el oeste de la ciudad.

La Policía Metropolitana dijo que dos personas estaban siendo tratadas en el lugar por inhalación de humo y que se acordonó la zona.

George Clarke, el presentador del programa "Amazing Spaces", dio a Radio 5 Live que estaba cubierto de ceniza a pesar de que se encontraba a 100 metros del lugar.

Comentó que vio personas llamando la atención con linternas desde la parte alta del edificio y que vio a rescatistas "realizando un trabajo increíble" tratando de sacar a la gente.

Hopefully everyone got out safely on Latimer Road ???? pic.twitter.com/xhXMBJtWx9