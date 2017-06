Bolivia denunció ante la OEA la detención de nueve ciudadanos en Iquique

Bolivia concurrió hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) en una sesión especial, para denunciar como injusta la detención de nueve ciudadanos de ese país en Iquique, tras un conflicto fronterizo y pedir la liberación de sus connacionales.

Aseguran que no han cometido delito alguno.

Según, los bolivianos debieron haber sido entregados por Chile a Bolivia por la vía diplomática , tal como expuso que varias veces lo había hecho Bolivia con chilenos. "Han pasado 87 días del momento en que fueron detenidos y más allá de buscar una solución, cada día se implementan más sanciones".

Hay que recordar que se trata de dos militares y siete aduaneros bolivianos que fueron detenidos en marzo en Colchane al ser sorprendidos fiscalizando vehículos de carga en territorio chileno. Los extranjeros habrían querido robar un camión e intentado hacer lo mismo con otros nueve. Se les acusa de porte ilegal de armas, violación a la Ley de Extranjería y robo con intimidación Permanecen en prisión preventiva . En paralelo, Aduanas de Chile se querelló contra los transportistas chilenos que acusaron haber sido asaltados por los militares y funcionarios extranjeros porque habrían estado contrabandeando especies. Ellos niegan haber sido contrabandistas

En la sesión, Huanacuni agregó que Chile ha mantenido actitudes discriminatorias y racistas con los detenidos, con los familiares que han ido a visitarlos e incluso con periodistas que han querido venir a Chile a cubrir el caso.

El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, denunció que los bolivianos fueron torturados en su detendión e increpó al representante de Chile preguntándole si era necesaria la violencia: "¿Eso es respetar el derecho de las personas? ¿respetar a un país que tiene casi mil kilómetros de frontera con Chile?".

Arce justificó la presencia de los bolivianos en el lugar debido a la lucha contra el contrabando, pero insistió en que Carabineros tuvo una actitud "extremadamente violenta, usando desproporcionadamente la fuerza". También aseguró que "este no es un tema de nueve personas, de nueve delincuentes. Es inaceptable y la denunciamos , la denunciamos ante toda la comunidad internacional no vamos a cejar hasta que la justicia llegue. Se trata de nueve seres humanos que representan a nuestro Estado".

El ministro agregó que la violencia no se justificó porque "Bolivia no está en guerra con Chile, no quiere una guerra con Chile (...) este caso será un ejemplo de lo que los estados no deben hacer entre sí, de que la razón debe imponerse a la fuerza y no al revés", dijo en referencia al lema chileno.

En su turno el, aseguró que el país es respetuoso de los derechos humanos y que esperará el fallo de la justicia en el caso.

"En Chile no vamos a aceptar ninguna ofensa respecto a nuestras credenciales de las relaciones de vecindad ni menos de la forma en cómo conducimos nuestras actuaciones. Chile no va a aceptar que se ventile un caso judicial que se lleva en nuestros cortes judiciales".

