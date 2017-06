Conductor arremetió contra vehículo policial en París

La policía francesa informó que arrestó al conductor que arremetió con su automóvil contra un vehículo policial el lunes en el distrito de Campos Elíseos, en París.

Momentos antes, dos policías dijeron a The Associated Press que el sospechoso quedó tendido en el suelo, inmovilizado. Los agentes no estaban autorizados a ser identificados públicamente.

No quedó claro por el momento por qué el hombre agredió a la policía.

La policía rodeó la zona mientras los turistas y otros espectadores se acercaban.