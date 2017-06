Estudiantes ingleses protestaron en falda porque no los dejan usar shorts en ola de calor

Un grupo de estudiante de la Isca Academy en Exeter, Inglaterra, llegó ese jueves a clases visitiendo una falda, en medio de la ola de calor que azota a Gran Bretaña.

La medida la realizaron como protesta, debido a que la institución no ha relajado el código de vestimenta por el calor y, no se les permite asistir a clases con pantalones cortos.

Cerca de 70 a 75 estudiantes participaron de la manifestación, que generó que la institución permitiera relajar algunas normas, como el uso de la corbata o desabotonarse la camisa, pero, insistió en que los shorts no son parte del uniforme “y no queremos hacer cambios sin consulta previa a las familias y los estudiantes”.

Boys at Isca Academy in Exeter wear skirts to school in protest at not being allowed to wear shorts in hot weather. pic.twitter.com/XHrffnSQEN