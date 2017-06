Senadora australiana presentó una moción amamantando a su hija

La senadora australiana Larissa Waters presentó una moción dando pecho a su guagua.

Alia Joy, de tan sólo 14 semanas, pidió alimento justo antes del turno de Waters, quien decidió amamantarla y seguir con la sesión del Parlamento.

"Es la primera vez que he tenido que presentar una moción en el Senado mientras amamantaba, pero mi hija presentó su propia petición justo antes de la mía", bromeó en Twitter.

En la red social subió una foto en la que aparece con la niña y comenta: "¡Tan orgullosa de que mi hija Alia sea el primer bebé amamantado en el Parlamento federal! Necesitamos más mujeres y padres en el Parlamento".

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspolpic.twitter.com/w34nxWxG0y