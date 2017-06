Gorila del zoológico de Dallas terminó bailando al ritmo de "Flashdance"

El Zoológico de Dallas subió a su cuenta de YouTube un video de la gorila Zola chapoteando en el agua y bailando en una de sus sesiones de bañera en el parque.

El registro, fue enriquecido por un usuario de Twitter, quien le añadió la canción "Maniac" de Michael Sembello, uno de los íconos de la película Flashdance (1983).

I added some music to this. pic.twitter.com/UwjhTKpaeu