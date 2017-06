Lanzó monedas al motor de un avión para tener suerte

Una anciana lanzó nueve monedas a uno de los motores del avión de China Southern Airlines que cubría la ruta entre Shanghái y Cantón, para tener suerte.

La acción de la mujer obligó a la evacuación de los 150 pasajeros y el retraso del vuelo por varias horas.

La policía del aeropuerto dijo que una de las monedas quedó atrapada en el interior del motor, y el capitán del vuelo comentó que si el motor hubiera aspirado el metal, podría haber resultado seriamente dañado.

"En la investigación, la pasajera aseguró haber arrojado las monedas con la intención de que dieran suerte para tener un viaje seguro", explicó la policía.

La mujer de 80 años viajaba con su esposo y dos hijos y quedó detenida.

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int'l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE