La abandonaron en el altar, pero quiso invitar a todos al banquete

La italiana Nadia Murineddu fue plantada en el altar por su novio militar, pero lejos de achacarse, decidió tomárselo positivamente e invitó a todos a disfrutar del banquete nupcial, con brindis incluido.

La mujer de 39 años se iba a casar con Giovanni Delegu, de 24 años, a quien conoció por Facebook y con quien estuvo siete meses: fueron a las charlas, escogieron el restaurante y hasta la torta de la boda, por lo que Nadia se sorprendió cuando el joven no se presentó en la iglesia y le dijo que "debía volver al cuartel".

"Me veía radiante, con mi vestido blanco de novia, color marfil, escote a corazón… A las once teníamos que estar en la iglesia. Pero él no aparecía (...) Me quité el vestido y vino a casa don Luca (el cura), que me dijo: 'Eres fuerte, es un momento terrible, pero saldrás adelante'", consignó el diario "Corriere della Sera".

Así que la joven decidió seguir con la fiesta. "¡Vamos, al fin y al cabo está todo pagado!", le dijo su padre. "Debía ser una fiesta. El día más bello de mi vida, pero no quise que fuera el más horrible. Así que pensé lo mismo que mi padre. Y me dije: En el fondo, no se ha muerto nadie, la vida continúa", contó Murineddu.

La ex novia recordó que "no hubo la alegría que yo hubiera querido, pero ciertamente nos comimos la torta y el brindis me lo dedicaron a mi".