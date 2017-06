Joven murió por no entender el inglés de un instructor del bungee

17:28 La holandesa Vera Mol cayó desde unos 40 metros en un puente sin estar asegurada al confundir la frase "No jump" (No saltar) con “Now jump” (Salta ahora).

Una joven holandesa murió cuando practicaba bungee en un puente del norte de España, en un hecho que se habría gatillado por el poco entiendimiento entre ella y el instructor de la práctica extrema.

Según lo informado por New York Times , Vera Mol, de 17 años, estaba junto a varios adolescentes en un puente de 40 metros de altura. Ella era la última del grupo en prepararse para saltar, por lo que el encargado se encargó de darle una orden de seguridad.

“No jump, it’s important, no jump” (No saltar, es importante, no saltar), dijo en inglés, lo que ella entendió como un “Now jump” (Salta ahora). El problema es que la joven no tenía asegurado el arnés que portaba, por lo que cayó mortalmente al vacío.

El hecho ocurrió en 2015, pero recién ahora se conocieron algunos detalles, ya que la corte de Cantabria determinó que el instructor de la empresa encargada de la actividad podría enfrentar cargos criminales incluidos homicidio accidental, si los fiscales deciden proceder con el caso.

Según se estableció, el encargado habló un inglés poco comprensible, ya que probablemente la víctima habría entendido la frase “Don’t jump” (No saltes)”. Por lo mismo, el mal uso del idioma por parte del instructor habría sido clave en el descenlace fatal.