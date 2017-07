Bebé canadiense es el primero con documento de sexo indefinido

Un bebé canadiense de ocho meses es el primer caso de recién nacido que tiene un documento de salud que acredita que no es hombre ni mujer, sino que es de género "indefinido". Ahora la lucha de su padre, que es un transgénero no binario (no se reconoce hombre ni mujer), está dando la lucha para que esa condición de la guagua aparezca en su certificado de nacimiento.¿Cómo se generó esta situación? el bebé, llamado Searyl Atli Doty nació en Columbia Británica, fuera del sistema médico local, por lo que nunca fue revisado al nacer, explicó el grupo activista Gender Free ID Coalition (Coalición por un documentosin identidad de género), por lo que oficialmente nunca se comunicó si tenía genitales masculinos o femeninos."Estoy criando a Searyl de un modo que no tenga su identidad sexual predefinida hasta que tenga un sentido de sí mismo y un control de su vocabulario para que me diga qué es", dijo su padre, Kori Doty a la cadena canadiense CBC "Cuando nací, los médicos miraron mis genitales e hicieron presunciones sobre quién iba a ser yo, y esas presunciones me acompañaron durante mi vida", contó Doty explicando que esas presunciones no fueron correctas. A su juicio, asignar un sexo al momento del nacimiento es una violación a los derechos humanos del niño.