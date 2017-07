[VIDEO] Primera dama polaca dejó a Donald Trump con la mano estirada

La primera dama de Polonia, Agata Kornhauser-Duda, le negó el saludo al presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la visita del mandatario norteamericano a su país, previo a participar en la cumbre del G20 en Hamburgo.

En el registro del momento, se ve que mientras Trump saluda a su esposo, el mandatario polaco Andrzej Duda, la primera dama observa el saludo.

Cuando es su turno de saludar, la primera dama de Polonia siguió de largo, pese a que Trump ya le estiró la mano y, saluda afectuosamente a su par esatdounidense, Melania Trump.

El desaire, sin embargo, no fue total pues tras ese saludo, Agata Kornhauser-Duda se voltea para dar la mano a Trump, quien aún se encontraba sorprendido por el gesto.

Folks, Poland's first lady did not diss Trump's handshake attempt. She was looking at Melania, shook her hand, then shook Trump's. Stop. pic.twitter.com/ta8DNsv0Th