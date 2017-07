La verdadera historia de la mamá que le puso un piercing a su guagua

Enedina Vance, una joven madre de Ohio, subió a Facebook una foto de su guagua con un piercing en la mejilla. Rápidamente se llenó de críticas, incluso la insultaron y amenazaron.

"¡He perforado el hoyuelo de mi niña! Le queda tan bien, ¿verdad? Sé que le va a encantar y que me lo agradecerá cuando crezca. Si luego resulta que no le gusta puede quitárselo, no pasa nada. Soy su madre, es mi hija y haré lo que quiera. Tomaré todas las decisiones por ella hasta que tenga 18 años. No juzguen mi manera de criar a mis hijos, todos lo hacemos de manera diferente, no es de su incumbencia", escribió la mujer el pasado 28 de junio.

Sin embargo, Enedina lo hizo de forma satírica, como una manera de generar debate sobre la perforación o circuncisión de niños en edades tempranas.

"No puedo creer que tantas personas no hayan comprendido que esto era puramente satírico. Todavía me amenazan con darme una paliza y con llamar a las autoridades para quitarme a mis hijos", dijo.