Mujer maltratada debió abandonar a su perrito en el aeropuerto y conmovió a las redes sociales

Una historia está conmoviendo a las redes sociales. Se trata de Chewy, un chihuahua de tres meses cuya dueña debió abandonarlo para huir de los maltratos y abusos que sufría.

Lo dejó en el baño de mujeres del Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, en Estados Unidos con una nota, donde explica sus motivos.

"¡Hola, soy Chewy! Mi dueña estaba en una relación abusiva y no le permitieron llevarme en el vuelo. Ella no quería dejarme y le dolió con todo su corazón, pero no tenía otra opción", dice la carta.

"Mi ex novio le daba patadas a mi perro cuando estábamos peleando y tiene un gran golpe en la cabeza. Probablemente necesita un veterinario. Amo a Chewy demasiado, por favor, ama y cuida de él", agrega la nota.

La mujer que lo rescató le envió un mensaje a la dueña: "Quiero decirle que es muy valiente y que el can está a salvo y tendrá una gran vida".

Ahora Chewy tiene un nuevo hogar.