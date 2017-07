Joven casi noqueó a su hermano menor practicando ballet y luego lo abrazó tiernamente

Una usuaria de Twitter, Haley Funk, de Lake Jacskon, Texas (EE.UU.) compartió un video en el que le dio un duro golpe a su hermano menor mientras practicaba un paso de ballet.

En el registro, la joven comenzó a girar sobre uno de sus pies, con la otra pierna extendida y en uno de los giros, alcanzó al niño que revoloteaba por el lugar.

El video también muestra que tras la espectacular patada, la joven corre a cerciorarse del estado de su hermano tras la involuntaria patada y lo abraza con ternura.

Throwback to a year ago when I accidentally took out my brother????????? pic.twitter.com/g2aRmrO4NU