Dejó a su "Pesesín" al cuidado de sus vecinos y la historia se volvió viral

Una joven de 16 años se fue de vacaciones y dejó a su pescadito llamado "Pesesín" al cuidado de sus vecinos.

La chica colocó la pecera en el portal del edificio de Vallecas, Madrid, con una nota que decía: ¡HOLA VECINOS! Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer, solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuando comió".

En un comienzo los vecinos se mostraron desconcertados, ya que escribieron varias veces sobre la hoja preguntando "¿quién es el dueño?", pero luego lograron una gran coordinación para cuidar y alimentar al pez.

Incluso añadieron una nota donde señalan que "se le cambió el agua a Pesesín el lunes 3 y mientras tanto estuvo nadando un poco en el lavabo (1ºD) Pásalo estupendo" o "Agua cambiada. Viernes 7".

La historia de "Pesesín" se volvió viral y hasta la Policía lo comentó.

Finalmente la dueña regresó y agradeció la colaboración.

La chica explicó luego que "iba con mis padres a hacer un viaje fundamentalmente en auto por la zona de León y Galicia. Mis padres me avisaron unos días antes y me dijeron que hiciera lo que pudiera con el pez". Intentó dejarlo con amigos, pero no resultó. "Un amigo mío me lo había cuidado alguna vez pero ahora no podía, estaba desesperada y no sabía que hacer".

Y se mostró sorprendida por el revuelo que causó su mascota. "Cuando volví de vacaciones un amigo con el que hacía mucho que no hablaba me dijo que mi pez era famoso en toda España y aluciné", dijo.