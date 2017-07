El cantante de baladas Carlos Baute aseguró que “si tuviera a Maduro en frente me gustaría estar armado”

El cantante venezolano Carlos Baute tiene una discografía llena de romanticismo y canciones de amor, inolvidable es su hit “Colgando en tus manos” junto a la española Marta Sánchez. Pero ahora está en una faceta completamente distinta siendo un ferio opositor al gobierno de Nicolás Maduro y en un programa televisivo aseguró que si tiene un encuentro con el Mandatario le gustaría estar armado.

El cantautor en el show español “All you need is love… o no” señaló que está vetado en su país y ejemplificó que su canción “Vamos a la calle” la prohibieron, ya que era un incentivo para que se alzara el pueblo venezolano, rematando que "si tuviese a Nicolás Maduro delante, me gustaría estar armado".

.@carlosbaute: “Si tuviese a Nicolás Maduro delante me gustaría estar armado para poder amenazarlo" https://t.co/L7Zw9XSl6Xpic.twitter.com/QvA4qEgHcE — All you need is love (@allyouneedistv) 18 de julio de 2017

La frase fue criticada por el entrevistador y le pidió que “no hiciera una apología a la violencia” por lo que el músico reculó y sentenció que "no le dispararía porque no soy yo quién para matar a nadie, pero creo que sería la única manera de poder llevarlo, amenazándolo".

Baute está radicado en España y dijo que no regresa a su país porque es un riesgo: "Estoy en una lista negra muy fuerte. No voy por riesgo. Por ejemplo, me ponen droga en la maleta y se acaba mi historia", finalizó.