Joven ocasionó y grabó accidente de tránsito en el que murió su hermana

Consternación ha causado en EE.UU. el caso de Obdulia Sánchez, una joven de 18 años que se encuentra detenida como la sospechosa de causar un accidente de tránsito en Los Angeles, California, en el que murió su hermana Jacqueline (14) y otra joven terminó gravemente herida.

Lo impresionante del caso, es que Obdulia se encontraba transmitiendo un video por Instagram, grabación que no detuvo luego del accidente en el que, de acuerdo a la investigación, su hermana, quien la acompañaba, no llevaba puesto su cinturón de seguridad y, habría saltado por el parabrisas tras el impacto con otro vehículo.

“He matado a mi hermana, pero me da igual. He matado a mi hermana, sé que iré a la cárcel pero no me importa. Lo siento cariño”, dice la mujer en la grabación, donde se puede apreciar el cuerpo de su hermana en el suelo.