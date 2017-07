Rihanna se reunió con Presidente de Francia tras la invitación que ella le hizo por Twitter

El presidente de Francia Emmanuel Macron se reunió con la cantante Rihanna en el Palacio del Elíseo luego que la estrella pop lo invitara a contribuir con su fondo para la educación en países subdesarrollados a través de un mensaje en Twitter.

Committed with @GlblCtzn, @ClaraLionelFdn and @rihanna to #FundEducation. 264M children are out of school : let's take up this challenge! pic.twitter.com/tzvo5EBIPl