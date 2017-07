Eliminarán la Coca-Cola Zero y la reemplazarán por la Coca-Cola Sin Azúcar

10:10 La bebida ya se vende en España, México y Reino Unido y en agosto llegará a Estados Unidos. En Chile continuará comercializándose la Zero.

La compañía Coca-Cola anunció que va a eliminar la Coca-Cola Zero, y la reemplazará por la Coca-Cola Zero Sugar (Coca Cola Sin Azúcar).

"Nosotros hemos tomado el gran sabor de la Coca Zero y lo hemos hecho mejor aún, al optimizar la mezcla única de sabores que le dieron a la Coca-Cola Zero su sabor real a Coca-Cola. Coca-Cola Zero Sugar es al día de hoy nuestra Coca-Cola sin azúcar de mejor sabor, y estará disponible alrededor de todo Estados Unidos en agosto", dijo la compañía.

"Estamos seguros de que a los fanáticos leales a Coca-Cola Zero les encantará la nueva y mejorada receta, y que los fanáticos de la Coca-Cola original —que están buscando reducir la ingesta de azúcar— la probarán también", agregaron.

La nueva bebida ya se vende en México, España y Reino Unido.

Por el momento, en Chile no eliminarán la versión Zero. Desde la firma aseguraron a Emol que "seguimos explorando y evaluando alternativas, siempre pensando en sumar a nuestra propuesta al consumidor. Coca-Cola Zero seguirá por el momento en el mercado, al igual que Coca-Cola Sabor original y Coca-Cola Light. Llegado el momento, y de presentarse alguna novedad en nuestro portafolio, estaremos informando".