[VIDEO] Araña se paseó por el brazo de una reportera en pleno despacho en vivo

La periodista de la cadena Fox, Shannon Murray, realizaba un reporte en vivo sobre protestas en el aeropuerto de Dallas, cuando tuvo una invitada inesperada a su despacho.

Una araña comenzó a pasearse sobre su brazo, mientras Murray entregaba la información, sin embargo, la periodista mantuvo la calma durante toda su presencia en pantalla.

Murray comentó posteriormente el hecho, debido a que varias de las personas que observaban su reporte, comenzaron a comunicarle por redes de la presencia de la araña.

También, una vez terminado el despacho, los usuarios de las redes sociales aplaudieron su calmada reacción.

THIS. JUST. HAPPENED. I knew I felt something on me!! ?? pic.twitter.com/1Xn7YIfp1p