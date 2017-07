Mick Jagger lanzó dos canciones de alto contenido político en su nueva carrera como solista

El legendario vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, anunció cuando cumplió 74 años que volvería a las pistas como solista. A poco tiempo de su anuncio, ya estrenó dos canciones con sus respectivos videoclips en esta nueva etapa:

Ambos temas son parte de un álbum que lanzará el próximo año que ya da luces de ser un trabajo cargado al tinte político, pues ambos singles poseen un contenido político y los problemas de la actualidad.

De acuerdo a sus declaraciones, las canciones las compuso en respuesta a la "confusión y frustración con los tiempos que vivimos" y calificó sus lanzamientos como un resultado de la ansiedad y el desconocimiento de la situación política actual.

Afirmó que prefirió no esperar hasta el próximo año para lanzarlas junto al álbum, pues las escribió en abril y perderían su impacto. “Nosotros obviamente tenemos un montón de problemas. Así que soy políticamente optimista?... No", dijo.

