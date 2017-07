Trump lo hizo otra vez: anunció por Twitter que cambió a jefe de gabinete

El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró hoy por sorpresa como su nuevo jefe de gabinete al general John Kelly. El anuncio por redes sociales lo hizo sin avisar oficialmente la salida de Reince Priebus, quien había sido objeto de duras críticas por parte del recién designado director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci.

"Me satisface informar de que acabo de nombrar al general/secretario de Seguridad Nacional John Kelly como nuevo jefe de gabinete", indicó Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

En otro tweet agregó: "Es una gran líder. John también ha hecho un trabajo espectacular en la seguridad nacional. Ha sido una verdadera estrella de mi administración".

Priebus había viajado con Trump temprano en el día a un acto público en Brentwood, Nueva York. De igual forma, el magnate también le dedicó a él un posteo: "Me gustaría agradecer también a Reince Priebusa por su servicio y dedicación a su país. Hemos logrado mucho juntos y me siento orgulloso de él".

