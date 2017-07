Escándalo en Colombia: modelo acusó a policías de incitarla a desnudarse y grabarla

Una grave denuncia fue la que realizó una joven modelo colombiana, quien aseguró que los policías de una comisaría de la ciudad de Cali se aprovecharon que estaba ebria para incitarla a desnudarse, grabando todo en un video que se viralizó.

Katherine Martínez afirmó a Caracol que fue llevada por los oficiales tras protagonizar una riña con una amiga. Fue esposada a una de las rejas de seguridad de una ventana, momento en el que según ella varios uniformados la grabaron cuando, siendo provocada para que se levantara el vestido y mostrara algunas de sus partes íntimas, todo delante delante de los otros presos que estaban en el recinto.

“Todos los policías me decían que, si quería que me pasaran una silla o me quitaran las esposas, debía mostrarles, quitarme el vestido. Luego, los presos empezaron a gritar que me subiera el vestido”, contó.

Martínez agregó que necesitaba sentarse porque había sufrido un esgince en su tobillo, lo que mezclado con su estado de ebriedad, hizo que accediera a la acción.

El material con el baile se subió a varios portales colombianos. Allí se vio como la detenida era humillada por los espectadores del incidente.

El general Hugo Casas Velásquez, comandante de la Policía de Cali, afirmó que la detenida "decide retirarse sus prendas y realizar actos obscenos en la estación, pero lo que nosotros, como institución, lamentamos profundamente es que algunos policías en lugar de bloquear la acción y proteger su moral, lo que hicieron fue filmar con sus celulares lo que estaba haciendo la mujer. Luego, el video fue pasado por WhatsApp".

Ante las diversas versiones del hecho, la afectada decidió iniciar acciones legales, mientras que las autoridades policiales lamentaron el hecho y anunciaron una investigación, especialmente por la filtración del material audiovisual.