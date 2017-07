Aterrador llamado al 911 en EE.UU: “Tengo una boa constrictor mordiéndome la cara”

Una mujer de 45 años en la localidad de Sheffield Lake, Ohio, hizo un aterrador llamado al número de emergencias 911: “tengo una boa constrictor mordiéndome la cara”.

Según el sitio de noticias Cleveland 19, cuando los bomberos llegaron hasta la casa de la mujer, encontraron a la serpiente de aproximadamente 1,5 metro, envolviendo el cuello de la afectada y mordiendo su cara y específicamente su nariz.

La mujer es la propietaria de la boa, y además de otra constrictor más, también tiene nueve pitones reales.

Según los bomberos, el lugar estaba totalmente ensangrentado y, de acuerdo con el alcalde de Sheffield Lake, Dennis Bring dijo que quienes llegaron en su auxilio fueron quienes le salvaron la vida.

De acuerdo con el medio, fue traslada al área de heridas no vitales de un hospital local y, al día siguiente del incidente, una caja vacía de serpiente se encontraba a las afueras de su casa.

Welp. The woman attacked by her pet boa constrictor didn't want to go on camera. This container was in her driveway.https://t.co/gy2L62wTxQpic.twitter.com/BvEVx445BP