La pelea entre Gwyneth Paltrow y una ginecóloga que la acusa de no saber nada de sexo

La actriz Gwyneth Paltrow tiene una web llamada Goop donde publica consejos de todo tipo: belleza, salud, gastronomía y hasta sexo. Y justamente este último punto es el que abrió fuego cruzado entre la actriz y una obstetra y ginecóloga que critica los consejos que ella da a sus más de 1,8 millones de usuarios.

Las recomendaciones de la protagonista de "Shakespeare in love", son conocidas por su afinidad con distintas pseudociencias, lo que llamó la atención de varios doctores, entre ellos de la doctora Jen Gunter.

Al contrario de Paltrow, Gunter tiene un blog mucho más modesto con sólo 50.000 usuarios únicos, donde ha criticado las afirmaciones de la actriz, lo que sacó chispas a la administradora de Goop, pues no dudó en responderle.

Un post reciente de Goop dice: "Sin censura: unas palabras de nuestros médicos", donde específicamente no se referían a Gunter, pero el dardo apuntaba hacia ella. Los autores firmaban como equipo Goop e indicaban que la médica criticaba su página para atraer atención hacia ella.

Gunter no se amedrentó y también respondió: "El trabajo misógino y mansplaining de Goop y en el que vuelve a rebatir la pseudociencia de la página".

En entrevista con The New York Times , la doctora afirmó que "no es que me muestre extrañamente segura sobre la salud vaginal -de lo que le acusaban en el post-, es que lo estoy porque yo soy la experta. Estuve cuatro años en la Facultad de Medicina, hice cinco de residencia en ginecología y obstetricia, una beca de un año en enfermedades infecciosas y puedo ejercer en dos países".

Y agregó: "Yo soy la Dra. Jen Gunter y ella una mujer sin ninguna formación médica que dice a las mujeres que paseen por allí con un huevo de jade en su vagina todo el día que además se recarga con la energía de la luna. Ella es la que se muestra extrañamente segura de sí misma".