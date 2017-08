Dos desaparecidos tras explosión en colegio de Minneapolis

Dos personas están desaparecidas después de una explosión que causó el colapso de un edificio en una escuela preparatoria privada en Minneapolis. Afortunadamente, el recinto se encuentra en vacaciones de verano, pero muchos estudiantes y parte del personal estaban en el campus para la práctica actividades deportivas.

En un comienzo el Departamento de Bomberos de Minneapolis reportó a una persona fallecido, pero luego lo descartaron en su misma cuenta de Twitter.

1 fatality reported and at least persons trapped beneath collapse reported. Crews extinguishing fire, searching for victims and extricating.