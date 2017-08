El horror que vivió una modelo británica secuestrada por “La Muerte Negra”: "Estaba dentro de una bolsa”

La modelo británica Chloe Ayling (20) relató a ante la policía el horror que vivió luego de ser secuestrada por el grupo criminal “La Muerte Negra” y que la mantuvo cautiva por seis días en una granja ubicada en Turín. La mantuvieron drogada y la ofrecían en internet por USD$350 mil dólares.

Ayling señaló que "una persona que llevaba guantes negros vino por detrás y me puso una mano en el cuello y otra en la boca para impedirme gritar (…) Una segunda persona que llevaba un pasamontañas negro me inyectó en el antebrazo derecho. Creo que perdí el conocimiento. Cuando me desperté llevaba un traje rosa y los calcetines que llevo ahora", según publicó Infobae

La joven, recordando el viaje hasta la ciudad italiana, aseguró que, mientras estaba en un maletero rodeada de muñecas y con los tobillos esposados, “Estaba dentro de una bolsa y solo podía respirar a través de un pequeño agujero”.

La modelo, ya a salvo gracias a las gestiones en conjunto de los uniformados británicos e italianos, fue liberada porque es madre y ese tipo de secuestros están prohibidas dentro de las prácticas de la red criminal que, de igual forma, le pedían seguir ciertas conductas y el pago de USD$50 mil dólares por los gastos de la operación. Las fuerzas de orden no han dado con el paradero de “La Muerte Negra”, por lo que no descartan que no sea real.