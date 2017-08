Líder de la oposición venezolana propuso al ex presidente Lagos como mediador para la crisis

16:50 En entrevista con un diario español, Henrique Capriles dijo que hay una propuesta para que el ex Mandatario y el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso sean mediadores en la crisis política que afecta a Venezuela.

El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, propuso al ex presidente Ricardo Lagos como mediador para la crisis política que vive Venezuela, en una entrevista con el diario español ABC.

En la conversación, Capriles criticó el rol que ha cumplido hasta ahora, en esa labor, el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y dijo que “no tengo nada personal contra Zapatero y se lo he dicho, pero el balance de sus gestiones son: más presos políticos, no hay elecciones a gobernadores ni a alcaldes”.

“Cualquier político venezolano le supera. Decía que Maduro le escuchaba pero se han burlado de él, le han vacilado. Debería dar a conocer a los venezolanos sus resultados, a ver qué pasa. Aunque no sé si tendría la capacidad de dar la cara y hacerlo. El que es amigo mío y conozco bien, es Felipe González”, dijo el líder de la oposición sobre la gestión de Rodríguez Zapatero.

Además, Capriles dijo que se ha propuesto una mediación a nivel de gobierno. “La oposición tendría a dos representantes y el gobierno otros dos. Habría un quinto país como observador o garante”.

Consultado sobre quienes serían esos representantes de la oposición, Capriles dijo que “pensamos en los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, con larga trayectoria. Y bueno, que el gobierno escoja los dos suyos”.