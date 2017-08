Adele llevó a niños sobrevivientes de incendio en Londres a función especial de “Mi villano favorito 3”

La cantante Adele llevó a niños víctimas del incendio de la torre Grenfell en Londres, a una función privada de “Mi villano favorito 3”, informaron meidos internacionales.

El incendio ocurrió a mediados de junio en una torre residencial ubicado al oeste de la capital inglesa, compuesto por 24 plantas y 120 viviendas. Las autoridades británicas cifraron en 80 personas las que murieron producto del incidente.

La función especial a la que llevó Adele a los niños, se hizo realidad gracias a la intermediación de una institución de caridad que ayuda a los sobrevivientes del incendio.

En declaraciones a The Huffington Post, uno de los asistentes dijo que se trató de una jornada “muy íntima” y que quienes fueron a ver la función desconocían que Adele estaría presente.

the amazing @Adele taking our grand kids to the cinema. So much love & effort for the #Grenfell kids - thank you ???????? xxx pic.twitter.com/sSctrrKKxG