Niño mandó solicitud de empleo a la Nasa para ser "guardián de la Galaxia"

La Nasa publicó un aviso de empleo para ser Oficial de Protección Planetaria y entre los tantos de candidatos, un niño de nueve años fue el que más llamó la atención.

Jack Davis escribió una carta y pidió por favor que lo consideren para el puesto y así lograr ser un "guardián de la Galaxia". "Puede que tenga nueve años, pero creo que encajo bien en el puesto. Una de las razones es que mis hermanas dicen que soy extraterrestre", escribió.

El cargo al cual postula el niño fue creado en 1957 y entre las funciones que debe cumplir el oficial, está el desarrollo de protocolos para evitar que las sondas que son enviadas a otros planetas, no sean contaminadas con microorganismo de origen terrestres.

En la carta, el niño agregó: "He visto todas las películas espaciales y de extraterrestres que puedo ver. He visto la serie de Marvel Agents of Shield y espero poder ver Men in Black. Soy muy bueno en videojuegos y soy muy joven, así que puedo aprender a pensar como un extraterrestre".

Esta solicitud alegró tanto a los miembros de la Nasa, que el doctor James L. Green envió una carta al niño que cursa cuarto grado como respuesta. "He oído que eres un guardián de la galaxia y estás interesado en el puesto de Oficial de Protección Planetaria en la NASA. ¡Eso es genial!", comenzó la misiva.

El también director del Planetary Science Division, agregó que el puesto al cual postula es un trabajo muy importante para proteger la Tierra de pequeños microbios cuando traen muestras de la Luna, de asteroides o de Marte.

"También consiste en proteger otros planetas y lunas de los microbios que tenemos en la Tierra para explorar de manera responsable el Sistema Solar. Siempre estamos buscando futuros científicos e ingenieros brillantes que nos ayuden. Espero que estudies duro en el colegio para que podamos vernos en la NASA uno de estos días", describió.

Además de responder por escrito, otro miembro de la Nasa, Jonathan Rall, llamó a la familia del pequeño Jack, animándolos a que sigan apoyando al niño para que un día pueda ocupar un puesto en la agencia.