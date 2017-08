Potente campaña de Larousse contra el acoso sexual en México

13:03 La firma de diccionarios lanzó mensajes en el Metro donde explican: “Bombón es un dulce, no una mujer”. "Repulsión: lo que provocas cuando acosas a alguien”.

México aún es una sociedad bastante machista y el Metro es un lugar frecuente de acoso a las mujeres. Por lo mismo es que una vez más el tren subterráeo es el escenario de una campaña contra los manoseos y palabras impropias a desconocidas.

Se trata de una campaña de la conocida marca de diccionarios Larousse que por medio de avisos publicitarios, pone al tanto a los mexicanos cuál es el significado de varias palabras que usan a diario o que poco manejan.

"Viajar en el Metro es una pesadilla para las mujeres, en un contexto donde existen tantos feminicidios y a la menor provocación te dicen feminazi”, explicó la representante de mercadotecnia de la empresa en México, Montserrat Cisneros a Verne , agregando que también “tratamos de hacer conciencia. Por ejemplo el de No es No, en sí no es una definición, pero hicimos ese juego de palabras para hablar de nuestro comportamiento a través del lenguaje”.

Según la ONU, 9 de cada 10 mexicanas han sido víctimas de acoso sexual en sus traslados.

De todas formas, la campaña se extiende hacia más temas y fuera del Metro. Está presente en Ciudad de México, Monterrey y Mérida.