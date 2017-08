Novia fue plantada en el altar y buscó consuelo con una coca cola y un baile en un local de México

11:55 La mujer llamó al novio por teléfono desde la iglesia y él le dijo que no se casaría. Salió corriendo y llegó a un restaurante en Monterrey, donde les contó a los comensales lo que había pasado.

Una novia en México fue plantada en el altar y salió corriendo de la iglesia. Lo que hizo más tarde en un restaurante se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 5 de agosto en Monterrey, México, cuando ella debió esperar al novio que nunca llegó. Al asumir que la boda no se concretaría, entonces se fue a un restaurante y le pidió a los comensales que brindaran con ella con un vaso de coca cola, porque ella no bebía alcohol. De paso, uno de los presentes bailó con ella en medio del local para consolarla en el amargo momento.

Alyz Rodríguez que estaba presente registró el hecho y lo subió a su cuenta de Facebook desde donde se ha viralizado. "Que triste, yo le hable y le dije que le pichaba una cerveza pero me dijo que no tomaba, maldito hombre con el que se iba a casar, que bueno y malo lo que le acaba de pasar, ya que dice que todos estaban en la iglesia y ella le marco y le dijo el estúpido que no se iba a casar, pobrecita, yo nada más la abrazé", escribió.