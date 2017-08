La bella historia de Patriota: perro maltratado cuando cachorro hoy ayuda a niños víctimas de abusos

un perro husky siberiano que fue maltratado cuando cachorro, hoy es utilizado por la localidad de Orange County, en Florida (EE.UU.) para darque han sido víctimas de abusos sexuales, fisicos y sicológicos.

En un reportaje de la revista People, se cuenta la historia de Patriota y cómo, cuando era cachorro, su hocico fue amarrado con un alambre con la figura de un ocho, lo que le dejó profundas cicatrices y lo obligó a diversas cirugías de reconstrucción.

Kevin Marlin (47) adoptó a Patriota luego de que fue rescatado por la Sociedad Para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Orange County (OCSPA según sus iniciales en inglés) y hoy es el director de la organización.

Recien rescatado, nadie podía acercarse al hocico de Patriota y Marlin, lentamente comenzó a ganarse su confianza, untando sus dedos con comida y permitiendo que el animal se acercara y comiera. Al año, el can ya aceptaba las caricias, e incluso pudieron ponerle un collar.

El año pasado, las cortes de justicia de Orange County permitieron la terapia con animales para los niños víctimas de maltrato y, Marlin concurrió con Patriota para formar parte del programa Panda (Patas cubren las necesidades de la Fiscalía, según las iniciales en inglés).

Sobre el trabajo de Patriota con los niños, Marlin dijo que “algunos me miran y me dicen… ‘alguien lo dañó’”. “Sí, les respondó. Alguien no fue nada de amable con él, pero el ahora está muy bien”.

. dijo Marlin, quien además explicó que “los niños se sientan, jugan con el mientras le hablan al fiscal o los investigadores e inmediatamente se sienten muy cómodos”.

“Revivir lo que sucedió es muy difícil para ellos, pero Patriota los ayuda a sentir calma y les da valor y fuerza”, dijo Marlin.

Uno de los casos que dice, más lo impactó, fue “una niña que recién comenzaba el proceso de un juicio y que se encontraba visiblemente incómoda, hasta que Patriota le dio un empujón con su nariz. La niña lo abrazó y comenzó a llorar. Lograron una enorme conexión y ella pudo comenzar a relatar su historia”.