Amigos le clavaron un trozo de madera a un niño autista en Inglaterra

Un niño autista fue víctima de una brutal agresión por parte de unos amigos, en Mansfield, Inglaterra.

Romeo Smith, de nueve años, volvía con sus padres a su casa cuando los niños lo comenzaron a insultar y le tiraron un trozo de madera de 20 centímetros con un clavo, el que se incrustó en su cabeza.

"Fue una experiencia muy aterradora. Cuando me tiraron el trozo de madera, pude sentir cómo se me clavaba detrás de la cabeza. No lo podía ver, fue lo que más miedo me dio. Me esperaba lo peor; pensé que me estaba muriendo", dijo al diario The Sun.

Su mamá, Natasha Smith, declaró que el niño "estuvo sentado (en Urgencias) esperando con el pedazo de madera pegado en la cabeza; parecía una película de terror. Está muy afectado por lo ocurrido. Siempre es difícil saber lo que le pasa por la cabeza porque no habla de sus sentimientos".

La joven, de 30 años, contó que "es horrible porque esos tres niños eran sus amigos, pero lo han estado maltratando este verano. Tienen un par de años más que él y, probablemente, lo encontraron más vulnerable. No tengo idea en qué momento exacto empezó el «bullying, pero es muy preocupante que se hayan atrevido a hacer esto delante de adultos. Te preguntas qué más son capaces de hacer".