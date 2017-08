Un desconocido entró a la habitación de una joven y le dejó un video en su celular

Una joven de 18 años se encontró con un mensaje en su celular grabado por un desconocido.

Meg Corrigan estaba con unos amigos en el balcón de un departamento en Zante, Grecia, cuando un joven entró sin ser visto a su habitación y dejó un video de cuatro segundos.

"Ten más cuidado con tus cosas. Si yo puedo entrar, cualquiera puede", le dice.

La joven se dio cuenta cuando estaba en el aeropuerto de regreso a Reino Unido.

in zante a random boy came into our room cause it wis open whilst everyone wis on the balcony and left this video on docs phone, am howling pic.twitter.com/cfhCnmP2mC