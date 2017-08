Líder del Ku Klux Klan amenazó con quemar a una periodista colombiana durante una entrevista

11:55 Ilia Calderón, presentadora de la cadena Univisión, entrevistó al líder de una rama de la secta. "Lo primero que me dijo fue que era la primera persona negra que pisaba su propiedad" relató la profesional.

Una tensa situación profesional vivió la periodista afrodescendiente colombiana y presentadora de Univisión, Ilia Calderón, durante una entrevista a Chris Barker, líder de los "Leales caballeros blancos", una rama del Ku Klux Klan en Carolina del Norte.

Según el propio medio de comunicación , la entrevista se realizó en julio y la cadena advirtió a Barker que la conversación la lideraría una "periodista hispana 'de color'.

La entrevista se realizó en una zona boscosa, en la que también participó Amanda, la esposa de Barker y otros miembros del grupo.

Calderón dijo que su entrevistado sintió "odio, rabia, un poco de desconcierto también, no se imaginaba quién era yo, cómo era yo y lo primero que me dijo fue que era la primera persona negra que pisaba su propiedad".

"Sabía que me iban a tratar mal, pero nunca me imagine el nivel", dijo Calderón sobre la entrevista, donde las preguntas fueron respondidas por Baker con un alto nivel de agresividad y desprecio. "Me enoja haberte visto. Y a todos los de tu tipo que veo cada día... para mí eres mongoloide" le dijo Barker a la profesional.

Según informó el diario El País, el vocero de Univisión, José Zamora, reveló a la agencia EFE que entre los insultos y la tensión que se generó en la entrevista, Barker amenazó con quemar a la profesional.

Sobre la experiencia, Calderón dijo que "mi propósito era poder vivir esta experiencia y contarla para que la gente trate de entender qué hay en la cabeza de ellos y sepan a lo que se pueden exponer allá afuera".

La entrevista será transmitida este domingo por la cadena en el programa Aquí y Ahora "En la boca del lobo".