Mujer borracha condujo 5 kilómetros con su futuro marido sobre el capó del auto

Una mujer fue detenida por conducir borracha con su futuro esposo sobre el capó del auto en Waterlooville, Inglaterra.

A dos semanas del matrimonio, Shelly Bertram bebió más de la cuenta y no pudo soportar ver a su novio Clive Gibbs fumando adentro de la casa que se enojó y se subió al auto que él le había regalado.

El novio intentó detenerla, pero ella frenaba, aceleraba y daba giros violentos intentando tirar a Gibbs. "Lloraba, gritaba y me agarraba. Cuando llegamos a la carretera, yo estaba perdiendo agarre", declaró el afectado.

Después de 5 kilómetros el novio finalmente se soltó, cayó sobre un seto al lado de la carretera y llamó a una ambulancia. "No he podido volver al trabajo, me despierto a las dos de la mañana recordando aquella noche", confesó.

La mujer fue detenida y se enfrenta a una condena a 18 meses de prisión, 200 horas de trabajos comunitarios y 2 años sin licencia de conducir.